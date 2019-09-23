بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

وقع النجم محمد رمضان تعاقدًا مع شركة سينرجي فيلمز، لتقديم مسلسل في شهر رمضان المقبل 2020، فيما استقرت الشركة المنتجة على المخرج محمد سامي؛ لإخراج المسلسل الذي يتم التجهيز له خلال أسابيع قليلة.



ويعد ذلك هو التعاون الثالث بين الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي بعد أن قدم معه في الدراما التليفزيونية، مسلسل "الأسطورة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، بينما في السينما، قد قام بإخراج فيلمه السينمائي "جواب اعتقال"، الذي ناقش من خلاله قضية الإرهاب والمتطرفين.



وخلال الأيام المقبلة، يعود الاثنان من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية لبدء عمل التحضيرات الخاصة بالمسلسل الجديد، ووضع اللمسات النهائية الخاصة به واختيار باقي الابطال المشاركين في العمل.