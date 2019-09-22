"من النشأة وحتى بدايات الانهيار".. تعرف على تاريخ "القاعدة" في اليمن

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو بعنوان "القاعدة في اليمن .. من النشأة وحتى بدايات الانهيار"، رصدت فيه دور القاعدة في خراب اليمن.

وكشف الفيديو أن في بداية التسعينيات شهدت عودة الجهاديين من أفغانستان إلى اليمن، ليشهد اليمن تأسيس أول جماعة جهادية منظمة عام 1997، حتى قبل إعلان اسامة بن لادن عن تأسيس تنظيم القاعدة، موضحا أن التنظيم الجهادي اليمني عرف ياسم "جيش عدن- أبين الإسلامي" بقيادة ابوحسن المحضار الذي أعلن فيما بعد اعترافه بقيادة القاعدة، وبدا في تنفيذ هجمات إرهابية ضد مواقع سياحية.

وتولي خالد عبدالنبي قيادة التنظيم بعد مقتل أبوحسن المحضار، وبدأ حوار فكريا بين الحكومة والقاعدة خففت من وتيرة هجمات التنظيم الإرهابي.



