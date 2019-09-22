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عالم

الرئيس الألماني: لا غنى عن النقابات لاستمرار الحرية والتماسك في المجتمع

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:28 م
الرئيس الألماني فرانك-فالتر
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير
وكالات
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