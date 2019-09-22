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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:10 م
محمد عمر
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