شاهد.. أسوأ 5 دقائق في تاريخ "الجزيرة"

استعرض الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقطع فيديو يرصد أسوء 5 دقائق في تاريخ قناة "الجزيرة"، وذلك يوم 23 أغسطس 2013، حيث فشلت القناة في استدراك ضيوفها لإبداء التصريح الذي تريده.



وقال "عبدالحميد"، خلال تقديم برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن الإعلامي جميل عازر، وهو أكبر وأقدم مذيع في الجزيرة، اتصل بالدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وعندما لم يجد الإجابة المرضية، اتصل بالكاتب الصحفي سليمان جودة، الذي اتفق مع نافعة على تضخيم الجزيرة للأحداث، وتصويرها مصر وكأنها تشتعل، ثم اتصل المذيع بأيمن الصياد الذي أحرجه هو الآخر.



حسن نافعة قال للمذيع: "من يشاهد الجزيرة يتصور أن مصر كلها تغلي، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، هؤلاء عدة مئات في شعب 90 مليونا، بينما مرت القناة على موت 25 جنديًا في سيناء، واغتيال ضابط في العريش مرور الكرام، وكأن مصر مختصرة في مشهد السيدات التي خرجوا بعض المحافظات، مؤكدًا أن هذا جزء من الصورة في مصر وليست الصورة الكاملة".



بينما قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، للمذيع: "أنت تتحدث عن محافظتين من 27 محافظة، أي أن 25 محافظة ليس فيها مظاهرات، أضم صوتي لصوت الدكتور حسن، وأتمنى من الجزيرة أ، تكون مهنية".

أيمن الصياد، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، هو الآخر أحرجه، عندما اعتبره المذيع جزءا من إدارة الرئيس المعزول مرسي، فأجاب بأنه لم يعجبه طريقة الإدارة فاستقال، لهذا هو لا يمثل إدارة مرسي.



وعقب عمرو عبدالحميد: "إلى هذا الحد تصر على لوي الحقيقة، وعرض مشاهد وفيديوهات من وحي الخيال".