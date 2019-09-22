ميدو: مباراة أسوان صعبة واستطعنا قلب النتيجة في الشوط الثاني

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن لقاء أسوا كان صعبًا - والذي انتهى بفوز المقاصة 3-2 - خاصة أنها أمام فريق أسوان الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في ظل الحماس والدوافع الكثيرة والجرعة المعنوية التي حصل عليها اللاعبون قبل انطلاق الدوري، ما صعب المباراة في بدايتها، خاصة الشوط الأول الذي انتهى لصالح أسوان بنتيجة 21.



وأوضح ميدو - خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة اليوم الأحد - مع بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين ببذل مزيد من الجهد لمواجهة حالة الثقة والحماس لدى لاعبي أسوان، وهو ما تحقق، حيث استطعنا قلب نتيجة المباراة لصالحنا والفوز بالمباراة بفضل عامل الخبرة.



من جانبه، قال مجدى عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، إن أرضية الملعب أثرت بشكل كبير على أداء لاعبي الفريقين، وهو ما يدعو مسئولي وزارة الشباب والرياضة إلى النظر في هذا الأمر بكل جدية.



وعبر عن حزنة الشديد لضياع النقاط الثلاثة والتى كانت في متناول الفريق، بعد أن استطاع فريق المقاصة قلب نتيجة المباراة لصالحة من 2 1 إلى 32 مع انطلاقة الشوط الثاني، قائلًا: كنا في حاجة شديدة لنقاط المباراة الثلاث لمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية مع انطلاقة الدوري الممتاز.



وأشاد عبدالعاطي بالروح العالية التي ظهر بها فريق أسوان، وخاصة في الشوط الأول، والذي حسمه لمصلحته ولكن قلة الخبرة وبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين، أثر على نتيجة المباراة لصالح فريق مصر المقاصة، مؤكدًا أنه سيحاول معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة المقاصة.