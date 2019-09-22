الباز: نظافة يد السيسي شيء لا يختلف عليه المصريون

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن التشكيك في الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسرته، جاء بعد فشل الإخوان الإرهابية في الدخول لمصر مرة أخرى من خلال الاعتصامات والتفجيرات، وسيطرة الدولة على نشاط الإخوان التخريبي.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشيء الوحيد الذي يثق فيه المصريون هو نزاهة الرئيس السيسي، ونظافه يده، ولذلك بدأ الإخوان في الخوض في نزاهته ومحاولة تشكيك المصريين فيها، للعودة مرة أخرى للعمل السياسي في مصر.

وتابع "السيسي": "ممكن نختلف في أولويات الرئيس السيسي، مشروعات مثلا محتاجة تتأجل، وتقدر تقول وضع الحياة السياسية محتاجين فرصة للأحزاب، والنظام مش بيدير المسألة كويس، والنواب والبرلمان ماشي، لكن لم يطرح أحد ولم يحاول أحد من قبل التشكيك في نزاهة الرئيس ونظافة يده".