يسري عبدالله: الحياد في المواقف الفاصلة درب من الأساطير

قال الدكتور يسري عبدالله، الكاتب وأستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان، إن كتاب "المتلاعبون بالعقول" من تأليف هربرت شيللر يعتبر واحدًا من أهم الكتب التي شكلت العقل العام في نقد الدراسات الإعلامية ليس فقط في أمريكا بل على مستوى العالم أجمع، مؤكدًا أن هذا الكتاب شديد الأهمية ومتصل بما تم تداوله اليومين الماضيين من شائعات حول حراك في الشارع المصري.



وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المثقف بمثابة رأس الرمح الطليعي الذي يبلور أحلام البسطاء والمهمشين في عالم أكثر عدلا وإنسانية، ومن ثم فلا بد من استعادة دور المثقف العضوي المنتمي إلى ناسه، والمعبر عن واقعه، لمواجهة القوى الرجعية.



وأوضح أن الحياد من قبل المثقفين في المواقف الفاصلة التي تمر بها الأمة درب من الأساطير، كما أن هناك حالة من التعاسة الفكرية أصابت بعض المثقفين، وأدى إلى استمرار حالة من التيه أصابت بعض المثقفين.