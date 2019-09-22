ارتفاع سعر "بيتكوين".. وتراجع "لايتكوين" أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.2% ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و987 دولارا، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقًا لمنصة تداول العملات الرقمية «بيتستامب».



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة الريبل المشفرة انخفض بنسبة 3.9% إلى 28 سنت، وهي حاليًا أقل بنسبة 92% من أعلى سعر لها بلغ 3.32 دولار في 4 يناير 2018، وانخفضت حتى الآن بنسبة 24%.



وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 2.5%، حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين تسعة آلاف و845 دولارًا وعشرة آلاف و093 دولارا، وهي تقل حاليًا بنسبة 49% عن المستوى المرتفع، الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.



وانخفضت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 6ر2% إلى 210 دولارات، كما تراجعت عملة "لايتكوين" بنسبة 0.9 % إلى 72 دولارا.