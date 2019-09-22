الباز يكشف خطة الحرب على مصر بعد 30 يونيو

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الحرب بدأت على مصر من الداخل والخارج بعد ثورة 30 يونيو، وهذه الحرب كانت عبارة عن مراحل، عندما تفشل الأولى يضعوا الأخرى.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن أول مرحلة كانت الصدام العنيف باعتصامات ومسيرات شهدت تخريب المنشآت، ويوم الجمعة في مصر تحول لهتافات وكتابات على الحوائط ضد الدولة، وهذه المرحلة استمرت لما بعد فض رابعة.

وتابع: "بعد فشل مرحلة الصدام، جاءت المرحلة الثانية وكانت عبارة عن إطلاق الشائعات على مصر، والشائعات كان هدفعها هز الثقة لدى الشعب المصري، وتشكيكه في مؤسساته، وتزامن معها ضرب محطات الكهرباء وتفجير منشآت عامة، واغتيال شخصيات عامة".