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رياضة

إصابة لاعب الوصل بقطع في الرباط الصليبي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:37 م
عبدالرحمن علي، مدافع
عبدالرحمن علي، مدافع الفريق
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أعلنت شركة الوصل لكرة القدم إصابة عبدالرحمن علي، مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، خلال مباراة ديربي بر دبي، أمام النصر، السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإماراتي.

وكان الوصل تعادل أمام مضيفه النصر سلبيا بدون أهداف في ختام الجولة الأولى من المسابقة.

وتعرض اللاعب لالتواء شديد في الركبة اليمنى خلال كرة مشتركة مع البرتغالي أنطونيو خوزيه لاعب النصر في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

ونقلت كاميرات المباراة صرخات وبكاء اللاعب صاحب الـ26 عامًا، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لناديه، مطالبا الجهاز الفني بضرورة إجراء تبديل لسوء حالة اللاعب.

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