جماهير الإفريقي التونسي تحتشد للمطالبة برحيل المسئولين

احتشدت جماهير الإفريقي التونسي اليوم الأحد بأعداد كبيرة من أجل المطالبة برحيل المسئولين، على خلفية فشلهم في حل مشاكل النادي المتراكمة.



وقامت جماهير نادي العاصمة التونسية بترديد شعارات مناهضة لأعضاء مجلس الإدارة، مطالبة إياهم بتقديم استقالة جماعية.



ويأتي هذا التحرك من جماهير الإفريقي، بعد أيام قليلة على اقتحام جماهير الصفاقسي مقر النادي؛ احتجاجا على النتائج المخيبة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة في بطولتي الدوري التونسي وكأس الكونفدرالية.



وتجدر الإشارة إلى أن الإفريقي يواجه خطر الهبوط للدرجة الثانية في صورة فشله في إثبات عدم حصول عملية تدليس في وثيقة معاملة مالية تم إرسالها، في وقت سابق، لنادي مولودية العلمة الجزائري بخصوص مستحقات اللاعب إبراهيم الشنيحي.



وكان النادي الجزائري وجه شكوى للجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم؛ احتجاجا على عدم حصوله على مستحقات صفقة الشنيحي التي يعود تاريخ إبرامها في سنة 2015، بالرغم من حصوله على ما يفيد بأن له حق في الحصول على هذه الأموال، قبل أن يقع التأكد أن الأموال لم يتم تحويلها إليه.



وفي إطار نفس القضية، سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة خصم 6 نقاط من رصيد فريق الإفريقي في الدوري التونسي، وتم منعه من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي الانتقالات القادمتين؛ بسبب قضية أزمة مستحقات لاعبه السابق ماثيو روزيكي من زيمبابوي، في الوقت الذي أكد فيه رئيسه عبدالسلام اليونسي، في وقت سابق، غلق هذا الملف بصفة نهائية.



ولن تنتهي متاعب الإفريقي على الأقل على المدى القريب، حيث يتعين عليه إنهاء أزمة مستحقات عدة لاعبين ومدربين سابقين قاموا بإيداع قضايا ضده لدى لجنة النزاعات التابعة للفيفا.



ويعاني الإفريقي في مناسبة من أزمتين إدارية ومادية كبيرتين للغاية، وهو ما أجبر جماهير الفريق للنزول للشارع؛ للمطالبة بإيجاد حلول عملية تنهي معاناتهم.