منتخب الإمارات للناشئين يهزم لبنان ويتأهل لكأس آسيا

فاز منتخب الإمارات لكرة القدم للناشئين تحت 16 عامًا، على منتخب لبنان بنتيجة 4-1 وذلك بالجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين، المقرر إقامتها في البحرين عام 2020، ليتأهل إلى النهائيات محققا العلامة الكاملة.



وجمع "أبيض الناشئين" 9 نقاط من 3 مباريات بالتصفيات، بفوزه في كافة المباريات التي خاضها بالمجموعة السادسة، حيث فاز على العراق (1-0)، وقيرغيزستان (2-1)، وأخيرا لبنان (4-1).



وكان المنتخب الإماراتي للناشئين حسم تأهله إلى نهائيات كأس آسيا تحت 16 عامًا، بعد الفوز على قيرغيزستان (الجمعة) بالجولة الثانية.



وأقيمت مباراة الإمارات ولبنان على استاد "عمر زاكوف" في بيشيك عاصمة قيرغيزستان.



وسجل أهداف منتخب الإمارات كل من اللاعب سلطان عادل محمد في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ومحمد أحمد الحارثي (هدفين) في الدقيقتين 25 و60، ومنصور عبدالرحيم محمد في الدقيقة 32.



فيما سجل الهدف الوحيد للمنتخب اللبناني اللاعب محمود ذبيب في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.