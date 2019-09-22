الديهي: السيسي يتحدث بلسان عربي إفريقي في كل القضايا بالأمم المتحدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري يُشارك في 6 قمم متتالية، لافتًا إلى أنه وصل لنيويورك عشية الجمعة، وبدأ فعالياته اليوم بعدة لقاءات.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن هناك قمة ثلاثية بين ملك الأردن والرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس العراق، وسوف يلتقي اليوم مع رئيس سيريلون في قمة ثنائية، وقمة ثنائية مع الرئيس الفلسطيني، ويختتم فاعليات اليوم بعشاء عمل مع غرفة التجارة الأمريكية التي تضم كبريات الشركات الأمريكية.



وأردف: "نترقب الحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر خلال انعقاد الدورة الـ74"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي خلال الجمعية يتحدث بلسان عربي إفريقي، في جميع القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والسورية والليبية وقضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتي تهدد المنطقة بعدم الاتزان والاستقرار.