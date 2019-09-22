طنطا يفجر المفاجأة ويحقق انتصارًا قاتلًا على وادي دجلة

حقق فريق الكرة بنادي طنطا فوزًا قاتلًا على حساب نظيره وادي دجلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب بتروسبورت في القاهرة.



جاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ونجح طنطا العائد حديثًا لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم في حصد أول 3 نقاط له من المباراة الأولى وتحقيق المفاجأة بالفوز على دجلة صاحب المستويات المميزة في الموسم المنصرم.



هدف المباراة الوحيد جاء مع الدقيقة 87 من عمر المباراة عن طريق اللاعب إسلام فؤاد، إثر متابعة تسديدة قوية ارتدت من يد حارس دجلة محمد عبدالمنصف.