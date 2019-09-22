اختفاء منطقة الدلتا خلال 50 عامًا.. ما القصة؟

كشفت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، عن سر عدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمة المناخ على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلة: "ترامب لديه موقف معادٍ مما يقال حول الاحتباس الحراري، وهذه مشكلة أساسية، ومصر لديها باع قوي في هذا التأثير للتغيرات المناخية".



وأضافت، خلال لقائها في برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، اليوم، أن هناك تقارير تحدثت عن ارتفاعات في منسوب البحر المتوسط بما يؤدي لاختفاء منطقة الدلتا خلال 50 عامًا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة.



وتابعت "القدسي"، أن قضية المناخ ليست قضية أخلاقية أو رفاهية، وإنما هناك خلل سيحدث نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض في الزراعة وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحر، وتوافد هجرة واسعة، والرئيس ترامب لكونه لديه منظور رجل الاقتصاد الذي يسعى لدفع المصانع الأمريكية، والولايات المتحدة التي لديها انبعاثات للغاز التي تؤثر في الانبعاث الحراري سيغيب عن قمة المناخ ويشارك في ندوة موسعة حول الحريات الدينية.