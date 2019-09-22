خالد الجندي: بعض الظن واجب لمواجهة أعداء الوطن (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الظن واجب، وقربة، في مثل الظروف التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجهها مصر.



وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الله سبحانه وتعالى لم يقل اجتنبوا كل الظن، ولكنه قال "اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، ومعناه أن بعض الظن حتمي وواجب وليس فيه اختيار وليس لنا فيه أي نوع من أنواع الرفاهية.



وتابع: "اعتبر كل معلومة تقرؤها أو فيديو تشاهده من أي قناة معادية كذبا حتى يتبين الصدق، وليس العكس".



ووجه نصيحة للمشاهدين طالبهم فيها بالتمهل قبل إعادة نشر الأخبار، أو الفيديوهات، حتى يتم التأكد من صحتها عملًا بقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".