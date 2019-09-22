اهداف مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي 22-9-2019

نجح ليفربول فى هزيمة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج"،اليوم الاحد، بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".



وسجل هدفي ليفربول أرنولد وفيرمينو في الدقيقتين 14 و30 على التوالي، بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق نجولو كانتي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.



وألغت تقنية الفيديو VAR هدف سيزار ازبيليكويتا لاعب فريق تشيلسي في الدقيقة 27 بداعي التسلل، وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح من البداية وتمكن من صناعة هدف ليفربول الاول.



وفشل تشيلسى فى تحقيق الفوز على مدار 4 مباريات خاضها بملعب "ستامفورد بريدج" بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سقط فى فخ التعادل أمام ليستر سيتى وشيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" قبل أن يخسر أمام فالنسيا الإسبانى بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أوروبا، وأمام ليفربول في "البريميرليج".



هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما حقق الفوز السادس على التوالي، متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الـ 11.