تحديد موعد عرض "هذه ليلتي" بمهرجان الجونة السينمائي

يعرض فيلم "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان بمهرجان الجونة السينمائي، والذي ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في قاعة سي سينما 3 في برنامج الأفلام القصيرة 2.



وحصل الفيلم في وقت سابق، على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه نعمان.



وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لإحدي مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production، وفيلم كلينك اكسبريس.