ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم 22-9-2019 ملخص مباراة

شهد جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد فوز ليفربول على تشيلسي، اليوم بهدفين للريدز مقابل هدف من البلوز.



يستمر الليفر في الصدارة بثمانية عشرة نقطة بعد ستة جولات لم يلاقي أية هزيمه بها، وقد أحرز خلالها سبعة عشرة هدف، ولم يدخل بشباكه سوي 5 أهداف فقط خلال تلك المباريات، ليكون صاحب الصدارة بانفراد، بينما خسر في دوري أبطال أوروبا خلال المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



يكون هداف الجولة السادسة هو سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الذي ينفرد بالصدارة بثمانية أهداف، بينما يليه صاحب السبعة أهداف تامي أبراهام لاعب تشيلسي الذي خسر أمام ليفربول اليوم في لقاء الذهاب، بينما محمد صلاح لاعب الليفر لا يمتلك سوي أربعة أهداف حتي الآن.