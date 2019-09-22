مصادر: «الإرهابية» تواجه الانشقاقات بالتحريض على التظاهر



كشفت مصادر مطلعة على أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية عن أن دعم الجماعة القوى لدعوات التظاهر ضد الدولة المصرية سببه الرئيسى محاولة وقف الانشقاقات داخل التنظيم خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعد الكشف عن فضيحة استيلاء قيادات بالجماعة على مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى ٢ مليون دولار، وترك شبابها الهارب فى تركيا دون أى مأوى.

وشهدت الجماعة خلال الفترة الأخيرة أزمة واسعة بعد نشر تسريب صوتى للقيادى بالتنظيم، أمير بسام، يتحدث عن استيلاء القيادات، خاصة محمود حسين، الأمين العام، على أموال التبرعات التى كانت تستهدف دعم الشباب الهارب من مصر، واستخدام هذه الأموال فى شراء عقارات وسيارات فارهة للقادة وأبنائهم.

وبعد هذا التسريب باتت الجماعة أمام أضخم أزمة منذ ثورة ٣٠ يونيو إلى أن ظهر المقاول الأجير محمد على، فكان أن التقطت الخيط ودعمته بكل قوة لمحاولة إشغال شبابها عن الفساد الداخلى.

ثم دعمت الجماعة بشكل أكبر دعوات التظاهر ضد مؤسسات الدولة، ووجهت رسائل داخلية لشبابها من أجل ما وصفته بـ«توحيد الصف» ونسيان أى خلافات داخلية، واستغلال الفرصة لمحاولة هدم مؤسسات الدولة، ويحاول قادة الجماعة إيهام الشباب بأن مصر أمام تحرك كبير يستلزم «وحدة الصف» حتى مع القوى المدنية، من أجل هدف واحد وهو إحداث حالة من الفوضى داخل البلاد، واستخدمت الجماعة كل الوسائل لحشد عناصرها وراء هذا الهدف الخبيث.

ووفق المصادر لا تنفصل تحركات «الإخوان» عن المواقف الخارجية، خصوصًا لتركيا الراغبة فى إحداث حالة من الفوضى فى مصر التى تتقدم بكل قوة فى ملف الغاز والتعاون مع قبرص واليونان، ومن هنا صدرت التوجيهات لقادة الجماعة بالحشد بقدر الإمكان لمحاولة إحداث حالة من الفوضى والإرباك فى مصر، ما يهدد المشروعات التنموية الضخمة التى تنفذها القيادة السياسية.

