نايلز يعيد ذكريات كوسيلني الحزينة مع آرسنال

طُرد مايتلاند نايلز، الظهير الأيمن لآرسنال، خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا، التي أقيمت بملعب الإمارات، لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.



وحصل نايلز على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 11، قبل أن يتلقى البطاقة الثانية ومن ثم الحمراء بالدقيقة 41.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن مايتلاند نايلز حصل على البطاقة الحمراء مرتين في منافسات الدوري الإنجليزي في عام 2019.



وأضافت: أن نايلز أصبح أول لاعب من آرسنال يحصل على بطاقة حمراء أكثر من مرة في نفس المسابقة وبنفس العام منذ الفرنسي لوران كوسيلني، الذي حصل على بطاقتين حمراوين في عام 2013.



وحقق آرسنال فوزًا مثيرًا على أستون فيلا، بنتيجة (3-2)، بعدما عاد في الدقيقة 81 ليقلب تأخره من 2-1 إلى تعادل ومن ثم فاز بالدقيقة 84.

