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رياضة

ليفربول يضيف تشيلسي إلى قائمة ضحاياه في البريميرليج

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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واصل ليفربول انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فحقق فوزا شاقا على مضيفه تشيلسي 2-1 مساء الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن مباريات الجولة السادسة.

وسجل هدفي ليفربول كل من ترينت ألكسندر-أرنولد (14) وروبرتو فيرمينو (30)، فيما أحرز نجولو كاتنتي هدف تشيلسي الوحيد (71).

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مطارده الرئيسي وحامل اللقب مانشستر سيتي، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة.

وشارك مايسون مونت أساسيا في تشكيلة تشليسي بعدما حامت شكوك حول تواجده في التشكيلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام فالنسيا يوم الثلاثاء الماضي.

أما تشكيلة ليفربول فخلت من أي مفاجآت تذكر، حيث قاد خط المقدمة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

انطلق الفريقان بحثا عن هدف مبكر في وقت كثرت فيه الكرات المقطوعة، وجاء أول تهديد من قبل تشيلسي في الدقيقة 11، عندما مر مونت من الناحية اليسرى قبل أن يمرر كرة أمام المرمى فشل تامي أبراهام في الوصول إليها.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 14، عندما احتسب الحكم ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء تشيلسي، نفذها صلاح قصيرة إلى الدولي الإنجليزي الذي أطلقها بعنف في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

واضطر تشيلسي لإجراء تبديل مبكر، بسبب إصابة الظهير الأيسر الإيطالي إيمرسون بالمييري الذي دخل مكانه الإسباني ماركوس ألونسو، ولعب المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن كرة بينية طويلة انفرد عن طريقها أبراهام بمرمى ليفربول بيد أن الحارس الإسباني أدريان تصدى لمحاولته في الدقيقة 24.


وسجل تشيلسي هدفا من إمضاء سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 27، لكن الحكم ألغاه بعد التشاور مع حكام تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل في عملية بناء الهجمة، ورد ليفربول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 30، عندما رفع أندي روبرتسون كرة عرضية على رأس فيرمينو الذي غرسها في الشباك.

وأجرى تشيلسي تبديلا اضطراريا ثانيا بإخراج المصاب كريستينسن وإشراك المدافع الفرنسي كيرت زوما، وارتقى أبراهام لعرضية أزبيليكويتا لكن رأسيته مرت بجانب المرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأنقذ الحارس كيبا مرمى تشيلسي من هدف ثالث في الدقيقة 47، عندما تصدى لمحاولة فيرمينو القريبة إثر ركلة ركنية، ثم منع كيبا الكرة من دخول مرماه في الدقيقة 51، إثر عرضية من ألكسندر-أرنولد أحدثت دربكة أمام المرمى وارتدت من جسد أزبيليكويتا نحو مرمى فريقه.

اقترب لاعب تشيلسي نجولو كانتي من تقليص النتيجة في الدقيقة 59، عندما أبعد دفاع ليفربول خطر ركلة ركنية لتصل إلى الدولي الفرنسي الذي سدد بجانب المرمى، وظل الضغط قائما على مرمى الفريق الضيف حتى تمكن كانت من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض بعدما شق طريقه من المنتصف، وأطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى ليفربول بالدقيقة 71.

ومن أجل الحفاظ على تقدمه، عمل ليفربول على إخراج غير الموفق ماني وإشراك لاعب الوسط جيمس ميلنر، أما تشيلسي فأجرى تبديله الأخير بإخراج أبراهام وإشراك المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي.

وتصدى الحارس أدريان لرأسية ماركوس ألونسو قبل أن يعلن الحكم وجود تسلل على الأخير في الدقيقة 81، ثم جدد مدرب ليفربول يورجن كلوب دماء خط وسطه من خلال الزج بآدم لالانا على حساب القائد هندرسون.

وأهدر باتشواي فرصة معادلة النتيجة في الدقيقة 88 عندما مرت رأسية على بعد سنتيمترات قليلة من القائم البعيد، ثم وصلت الكرة في الدقيقة الأخيرة إلى مونت الذي سدد من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء فوق المرمى.

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