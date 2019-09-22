مستشار عسكري: الأعداء حاولوا هز الثقة بين القيادة والشعب (فيديو)

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الأعداء يلعبون الآن على ضرب الثقة بين القيادة السياسية والشعب، مشيرًا إلى أن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينتمي لحزب، وظهيره هو الشعب.



وأضاف "العمدة"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "العمود الرئيسي للأمة العربية هو القوات المسلحة، وكسر القوات المسلحة هو كسر الأمة العربية الكامل".