الأهلي يحسم قمة الشباب أمام الزمالك بثلاثية

فاز فريق الأهلي للشباب مواليد 1999، على نظيره الزمالك، بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، في قمة دوري الجمهورية، على ملاعب النادي الأبيض.



ثلاثية الأهلي حملت توقيع محمد شكري وعادل زينهم ومحمد فخري.



ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل مع سموحة في الجولة الأولى، بينما ظل الزمالك دون نقاط بعد الخسارة من الأهلي وإف سي مصر.

