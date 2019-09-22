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رياضة

جل فيسنتي يسقط في فخ التعادل أمام بوافيستا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:22 م
جريدة الدستور
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واصل جل فيسنتي مسلسل نتائجه الهزيلة في الدوري البرتغالي لكرة القدم هذا الموسم، وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بوافيستا، اليوم الأحد في المرحلة السادسة من المسابقة.

ورغم طرد جوستافو سوايير لاعب بوافيستا في الدقيقة 22، فشل جل فيسنتي في استغلال تفوقه العددي وسقط في فخ التعادل على أرضه؛ ليكون الثالث له مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

ورفع جل فيسنتي رصيده إلى ست نقاط مقابل عشر نقاط لبوافيستا، الذي حقق اليوم التعادل الثاني على التوالي وهو الرابع له مقابل انتصارين فقط في المباريات الست التي خاضها هذا الموسم.

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