ناشئات مصر يتوجن بلقب إفريقيا لليد

توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئات، اليوم الأحد، بلقب البطولة الإفريقية تحت 19 سنة، المقامة حاليا بالنيجر، عقب الفوز على نظيره الأنجولي (28-22)، في إطار الجولة قبل الأخيرة.



ورفع المنتخب المصري رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط، في المركز الأول، بفارق نقطتين عن المنتخب الأنجولي، الذي ظل في المركز الثاني بـ8 نقاط.



ومن المنتظر أن تلعب مصر مع تونس، الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من البطولة، في مباراة تحصيل حاصل للفراعنة.



وبفوزهم باللقب، حجز الفراعنة مقعدا في بطولة العالم للناشئات، المقرر إقامتها برومانيا عام 2020، وذلك برفقة أنجولا وتونس، اللتين ضمنتا أحد المركزين الثاني أو الثالث.



يذكر أن منتخب مصر يشارك في البطولة ببعثة تضم 16 لاعبة، وهن:



"مريم أسامة، أمينة هشام، مريم عمر، سارة ياسر، سارة يحيى، رحمة عبدالسلام، نهى أيمن، نورا محمود، روان سعيد، ياسمين نجمي، سلمى ياسر، هنا لاشين، جنى صلاح، شهد حسام، منة الله سيد، وياسمين شمس" تحت قيادة رامي عبداللطيف، المدير الفني.

