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رياضة

فيدرر يحافظ على آمال فريق أوروبا في كأس ليفر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:18 م
جريدة الدستور
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حافظ النجم السويسري روجر فيدرر، على آمال فريق أوروبا في التتويج بكأس ليفر للتنس، بعد تغلبه على الأمريكي جون إيسنر بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4) و(7-6).

وبتلك النتيجة رفع فيدرر من رصيد فريق أوروبا إلى 10 نقاط، مقابل 11 نقطة لفريق العالم، في اليوم الأخير من منافسات كأس ليفر.

وستكون المباراة المقبلة في الفردي، حاسمة لتحديد هوية بطل النسخة الثالثة من البطولة، وذلك عندما يواجه الألماني ألكسندر زفيريف نظيره الكندي ميلوش راونيتش.

يذكر أن فريق أوروبا توج بلقب أول نسختين لكأس ليفر عامي 2017 و2018.

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