الترجي يتوج بكأس السوبر العربية لكرة اليد

توج الترجي التونسي بلقب كأس السوبر العربي لكرة اليد بعد الفوز على نادي الغرافة القطري بنتيجة 26-24، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الأردنية عمان.



وانتهى الشوط الأول لصالح الفريق التونسي بنتيجة 13-11، بينما تألق حارس الترجي إدريس الإدريسي الذي أجهض في وقت حساس هجمات عدة، للفريق القطري الذي كان معززا باللاعب التونسي صبحي سعيد.



تجدر الإشارة إلى أنه في الدقيقة الأخيرة أخرج طاقم التحكيم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الترجي إلياس حشيشة.

