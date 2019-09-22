فالنسيا يتعادل مع ليجانيس في الليجا الإسبانية

واصل فريق فالنسيا نتائجه المخيبة للآمال في الليجا إثر تعادله إيجابيا في عقر داره أمام ليجانيس بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب (المستايا)، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".



وتقدم فالنسيا أصحاب الأرض في الدقيقة 21 عن طريق القائد داني باريخو بالتخصص من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن ليجانيس الضيوف من إدراك التعادل في الدقيقة 35 بتوقيع أوسكار رودريجيز.



وبذلك استمر مسلسل النتائج المتذبذبة لفريق "الخفافيش" منذ بداية الموسم، والتي تسببت في إقالة المدرب المخضرم مارسيلينو جارسيا تورال منذ نحو أسبوع، واختيار ألبيرت سيلاديس بدلا منه.



ولم يحقق فالنسيا سوى انتصار وحيد مقابل تعادلين وخسارتين، وبات رصيد الفريق 5 نقاط في المرتبة الـ13، أما ليجانيس فتمكن من حصد نقطته الأولى هذا الموسم بعد 4 خسائر ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

