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على سعدة يكتب: من أسرار صاحبة الجلالة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:07 م
على سعدة
على سعدة
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دأب الطفل الصغير ذو الـ١٠ أعوام على الذهاب اليومى لمكتبة المصرى ببورسعيد المجاورة لمنزله.. لاحظ صاحب المكتبة الإخوانى شغف الطفل وحبه الشديد للقراءة.. فأخذ يشجعه على قراءة الكتب الدينية ويدس له الفكر الإخوانى.. ثم أغراه لحضور خطبة فى الجامع التوفيقى يلقيها الشيخ حسن البنا.. ذهب الطفل وجلس يستمع للخطبة وهو مبهور بالشيخ البنا وامتد به الوقت للعاشرة مساء.
عاد الطفل لمنزله ليتلقى علقة ساخنة من والده، لأنه كسر الطقوس المشددة بتأخره لبعد صلاة المغرب خارج المنزل، ولأنه ذهب لسماع الأفاق البنا.. وتمر الأيام ويزداد فضول الطفل للقراءة والغوص فى تاريخ تلك الجماعة الإرهابية.. ويقتنع تمامًا بخطورتها وجرم أفكارها، فيبتعد عن زيارة المكتبة الإخوانية وينوع ثقافاته وقراءاته فى مجالات أخرى.
تمر الأيام وينضج الطفل ويرتقى فى سلم صاحبة الجلالة، حتى أصبح أصغر رئيس تحرير لجريدة أخبار اليوم، ثم رئيسًا لمجلس إدارتها، ولم ينسَ أن علقة والده الساخنة غيرت مساره وقناعاته وأنارت بصيرته.
رحم الله الكاتب الكبير وفارس الصحافة إبراهيم سعدة.
ورحم والده الذى أحسن تربيته ليعطينا درسًا مهمًا للغاية فى العناية بوضع أبنائنا على الطريق الصحيح.

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