محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى أبوتيج النموذجي

قال محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى أبوتيج المركزي النموذجي تشمل الإنشاءات والأجهزة الطبية، وتتضمن 56 غرفة لإقامة المرضى بسعة 142 سريرًا.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمة صحية متكاملة ذات جودة عالية؛ تنفيذًا لرؤية مصر لعام 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ "أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي من خلال تطوير المستشفيات، التي تقدم خدمات مجانية للمواطنين من أجل الارتقاء بها وتقديم خدمة علاجية متميزة"، منوهًا بأن الأولوية لكافة الأجهزة المعنية حاليًا هو الاهتمام بالمواطن والدفع بالخدمات المقدمة له طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير بمستشفى أبوتيج المركزي النموذجي تشمل 12 غرفة لإقامة الأطباء والتمريض، وقسم العيادات الذي يتكون من 17 عيادة خارجية، وأقسام (الحضانات - الأشعة - العلاج الطبيعي - العمليات - المناطير - الغسيل الكلوي)، و9 غرف عزل وعنايات القلب، والعناية المركزة والطوارئ.