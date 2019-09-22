ث مباشر مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ماتش ليفربول الان| بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:11 م
بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ماتش ليفربول الان| بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| مشاهدة ماتش ليفربول وتشيلسي 22 ــ 9 ــ 2019| ليفربول وتشيلسي مباشرة، المقرر إقامتها في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ماتش ليفربول الان| بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| مشاهدة ماتش ليفربول وتشيلسي 22 ــ 9 ــ 2019| ليفربول وتشيلسي مباشرة.
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ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز السادس على التوالي هذا الموسم لمواصلة تصدره للدوري الإنجليزي، بعد انتصاره في أول 5 مباريات بالدوري.
في المقابل يسعى تشيلسي لتصحيح مساره بالدوري بعدما تعادل المباراة الماضية.
بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر ماتش ليفربول الان| بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر| مشاهدة ماتش ليفربول وتشيلسي 22 ــ 9 ــ 2019| ليفربول وتشيلسي مباشرة.
يدخل ليفربول بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع : أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط : هندرسون، فابينيو، فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني.
و يدخل تشيلسي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي : كيبا.
خط الدفاع : ازبيليكويتا - كريستينسن - توموري - ايمرسون.
خط الوسط : جورجينهو - كانتي - كوفاسيتش - ماونت- ويليان.
خط الهجوم : ابراهام.