ثنائي إنجليزي يهدد صفقة مجانية ليوفنتوس

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن آرسنال ومانشستر يونايتد، يهددان إتمام يوفنتوس لإحدى الصفقات المجانية في الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن آرسنال ومانشستر يونايتد يرغبان بقوة في التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مونييه مع سان جيرمان في الصيف المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير كانون ثان المقبل والرحيل مجانا في الصيف.



ويعد مونييه من أبرز أهداف يوفنتوس، حيث أن النادي الإيطالي يسعى لدعم مركز الظهير الأيمن في صفوفه، والاستعانة بخبرات اللاعب البلجيكي إلى جانب دانيلو ودي تشيليو.



وأصبح يوفنتوس مشهورًا بتعاقداته المجانية في السنوات الماضية، حيث تعاقد مع أكثر من صفقة مميزة، بعد مثل إيمري كان وآرون رامزي وأدريان رابيو.

