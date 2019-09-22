فيتيل يتوج بسباق الجائزة الكبرى في سنغافورة لسيارات فورملا 1

حقق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري انتصاره الأول هذا الموسم وتوج اليوم الأحد، بسباق الجائزة الكبرى الذي أقيم في سنغافورة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا.



وجاء تشارلز لوكلير زميله بفريق فيراري، والفائز بالسباقين الماضيين ببلجيكا وإيطاليا، في المركز الثاني، وتلاهما ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.



وتتواصل منافسات موسم 2019 من بطولة العالم للفورمولا واحد من بوابة سباق جائزة سنغافورة الكبرى على شوارع حلبة مارينا باي تحت الأضواء الكاشفة.