روسيا ترفض التعليق على أنباء تهدد مشاركتها في طوكيو

رفضت اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم الأحد، الرد على التقارير الإخبارية التي ترجح التلاعب ببيانات من مختبر موسكو لمكافحة المنشطات، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الاستبعاد من منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل.



وذكرت عدة صحف، من بينها ديلي تليجراف البريطاني وبوابة (أنسيد ذا جيمز) أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ستتعامل مع هذه النتائج الأخيرة في اجتماع اللجنة التنفيذية، غدًا الإثنين.



ونقلا عن مصادر ذكرت "ديلي تليجراف": "تعتقد وادا أن المعلومات تم التلاعب بها خلال الـ18 شهرًا الماضية في محاولة للتستر على تعاطي المنشطات التاريخي الممنهج من قبل الرياضيين الروس".



وتفيد التقارير أن التلاعب حدث قبل تسليم المواد إلى "وادا" مطلع هذا العام.



وذكرت التقارير أيضًا أنه يمكن إيقاف روسيا مرة أخرى من قبل وادا وهو ما قد يضر بمشاركة الفريق الروسي في أولمبياد طوكيو العام المقبل.



وتمكن الرياضيون الروس من المنافسة كمستقلين في دورة الألعاب الشتوية ببيونج تشانج في 2018، ولكن تم إعادة روسيا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد نهاية البطولة.



وقال كونستانتين فيبورنوف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الروسية، لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، إن اللجنة لن تعلق على هذه التقارير الإخبارية، ولكنها سوف تعلق فقط على بيانات رسمية.



في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "ذا سبورت إكسبريس"، إنه لا تتوقع استبعادا أولمبيا جديدا؛ لأن اللجنة الأولمبية الدولية لا تريد مواجهة كبيرة مرة أخرى.



كان الوصول لمختبر موسكو والتسليم اللاحق للبيانات شرطين أساسيين تم وضعهما عندما تم إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات للعمل العام الماضي، عقب عقوبة الإيقاف بسبب تفشي تعاطي المنشطات في البلاد.



وسلمت روسيا أكثر من 20 مليون ملف و2600 عينة اختبار للفترة من 2012 حتى 2015 بعد انتهاء المهلة التي حددت لها لتسليم الملفات والعينات.



وذكرت وادا في يونيو أن عينات من ما يقرب من 300 رياضي كان مشكوكا فيها، كما تم تسليم الحالات الأولى للاتحادات الدولية، المسئولة عن فرض العقوبات.



ويبدو أن وادا ربما اكتشفت التلاعب الأخير من خلال مقارنة البيانات، وتردد أن أحد المخبرين سلم وادا نسخا من البيانات قبل استلامها من روسيا.



وحذرت التقارير من أن التلاعب المحتمل قبل عملية التسليم يمكن أن يعقد الأمور.