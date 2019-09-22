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رياضة

أوتريخت يهدر نقطتين بالتعادل أمام هيرنيفن في الدوري الهولندي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أهدر أوتريخت، نقطتين أمام هيرنيفن بتعادله معه (1-1) اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أوتريخت بهدف سجله جيرانو كيرك في الدقيقة (18)، لكن هيرنيفن أدرك التعادل عن طريق شيديرا إجوكي في الدقيقة (30).

ورفع أوتريخت، رصيده لـ11 نقطة في المركز السادس، مقابل 7 نقاط لهيرنيفن في المركز الـ12.

وفي مباراة أخرى أهدر إمين فرصة تحقيق الفوز الثاني له في المسابقة هذا الموسم واهتزت شباكه بهدف التعادل 3 3 في الوقت بدل الضائع من مباراته أمام فينورد روتردام.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2 2 حيث تقدم فينورد بهدفين نظيفين سجلهما أوركون كوكو ولوسيانو نارسينج في الدقيقتين الثالثة و12، ورد إمين بهدفين سجلهما روبرت دي فوس وسيرجيو بينيا في الدقيقتين 21 و32.

وفي الشوط الثاني، تقدم إمين بهدف سجله لوسيانو سلاجفير في الدقيقة 60 وتعادل ينس تورنسترا لفريق فينورد في الوقت بدل الضائع للمباراة مستفيدا من تفوقه العددي بعد طرد ميشال هيلين لاعب إمين في الدقيقة 76.

ورفع إمين رصيده إلى أربع نقاط مقابل عشر نقاط لفينورد الذي حقق اليوم التعادل الرابع له مقابل انتصارين فقط في المباريات الستة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

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