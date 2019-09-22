بليجريني ينفرد برقم مميز أمام مانشستر يونايتد

ينفرد مانويل بليجريني المدير الفني لوست هام يونايتد، برقم مميز، بعدما قاد فريقه لتحقيق الانتصار بهدفين دون رد على مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بليجريني هو أول مدير فني يُحقق الانتصار على 4 مدربين لمانشستر يونايتد في البريميرليج وهم ديفيد مويس، فان جال، مورينيو، وسولسكاير.



وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد وست هام إلى النقطة 11 ليرتقي إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 8 في المركز السابع.

