"بي إم دبليو" تطلق أسرع موديلاتها بلون حصري

كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن أقوى موديلاتها القياسية تحت اسم M8 Competition، والتي تأتي بلون أزرق خاص.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكوبيه الرياضية تزدان بلون حصري؛ هو الأزرق Frozen Marina Bay، ويتباين اللون المطفأ مع سقف السيارة المصنوع من ألياف الكربون بلون لامع وكذلك مع العديد من المكونات المطلية باللون الأسود اللامع، وتقف السيارة أيضًا على جنوط كبيرة مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة.



وتعتمد السيارة على سواعد محرك تربو مزدوج V8 بقوة 625 حصان750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يجعل منها السيارة الأقوى التي يتم إنتاجها من مصانع الشركة الألمانية بشكل قياسي.



وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلمس في 3.2 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 305 كلمس، وتزدان المقصورة الداخلية باللون الأزرق المطفأ مع جلد Merino وفرش ألكانترا الفاخر، والذي يظهر بألوان البيج Midrand والأسود.

