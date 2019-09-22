ليل يحرم رين من فرصة تصدر الدوري الفرنسي

أفلت رين بنقطة أمام ضيفه ليل إثر تعادلهما 1-1 اليوم الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي، ليهدر فرصة انتزاع صدارة جدول المسابقة مؤقتا.



ورفع رين رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام مارسيليا ورفع ليل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام نانت.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم جوناثان إيكوني بهدف لفريق ليل في الدقيقة 46 وتعادل إدرين هونو لرين في الدقيقة 68.

