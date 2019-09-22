كولاروف وصيف ميسي في مملكة الركلات الحرة

حقق روما فوزًا قاتلًا على مضيفه بولونيا (2-1)، اليوم الأحد، بملعب ريناتو دال آرا، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.



وأحرز ألكسندر كولاروف، الظهير الأيسر لروما، هدف ذئاب العاصمة الأول في المباراة، من ركلة ثابتة.



وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كولاروف منذ انضمامه إلى روما في موسم (20172018)، تمكن من تسجيل 6 أهداف من ركلات حرة بالدوري الإيطالي.



وأضافت أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، هو الوحيد من لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى الذي سجل أكثر خلال نفس المدة، بعدما أحرز 12 هدفا من ضربات حرة.



ورفع روما رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع، بجدول ترتيب الكالتشيو، بينما تجمد بولونيا عند 7 نقاط بالمركز الخامس.

