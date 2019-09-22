ماركيز على بعد خطوة من لقبه السادس

احتفل مارك ماركيز متسابق هوندا بمشاركته رقم 200 في فئات بطولة العالم للدراجات النارية بالاقتراب من حسم لقبه السادس بفوز مريح عقب الانطلاق من المقدمة بين جماهيره الإسبانية في سباق جائزة أراجون الكبرى اليوم الأحد.



ويملك حامل اللقب ماركيز الآن 300 نقطة بفارق 98 نقطة عن أقرب منافسيه الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو الذي احتل المركز الثاني مع دوكاتي في الحلبة القريبة من ألكانيز.



وجاء الأسترالي جاك ميلر في المركز الثالث مع براماك دوكاتي.



ويعني رصيد النقاط أن ماركيز سيحقق لقبه الرابع على التوالي مع تبقي أربعة سباقات على نهاية الموسم إذا فاز في السباق المقبل في تايلاند في السادس من أكتوبر بغض النظر عن بقية النتائج.



وقال ماركيز الذي أنهى السباق بفارق 4.836 ثانية عن منافسه الإيطالي "كنت واثقا في استراتيجيتنا وهذا ما فعلته".



وأضاف "ضغطت من البداية ونجحت في استغلال المساحة المتاحة على مدار أربع أو خمس ثوان ولم أضغط من جديد".



وتابع "الفارق كان مستقرا وأنا سعيد بهذا الانتصار.. يبدو الأمر سهلا لكن في النهاية كنت مطالبا بالكثير من العمل الجاد. تعرضنا لحادث يوم الجمعة لذا كنا نضغط لأن دوفيتسيوزو لا يستسلم أبدا".



وهذا الانتصار الثامن لماركيز خلال منافسات الموسم الجاري.



وحقق دوفيتسيوزو أداء رائعا حيث انطلق متسابق دوكاتي المخضرم من المركز العاشر لكنه استغل كفاءة دراجته النارية وشق طريقه.



وقال المتسابق الإيطالي الذي عانى في التجارب "كنا نعرف أن بوسعنا التنافس للصعود على منصة التتويج وكنت أشعر بإصرار كبير منذ البداية".

