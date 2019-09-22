موراي يتطلع لاستعادة سرعته المفقودة

يتطلع آندي موراي لزيادة سرعته داخل الملعب، في إطار عودته للمشاركة في منافسات فردي التنس للرجال في بطولة تشوهاي في الصين، عقب تعافيه من جراحة في الفخذ.



واستعاد موراي، لياقته البدنية عقب جراحة في الفخذ خضع لها في بداية العام الحالي، وحقق أول انتصارين في منافسات الفردي في بطولة رافائيل نادال المفتوحة في مايوركا الشهر الماضي.



وقال موراي للصحفيين اليوم الأحد "لا زالت أواصل عملية التعافي من الجراحة. عضلاتي لا تزال تتعافى. في بعض الأحيان أشعر ببطء في الملعب".



وأضاف "مع خوض المزيد من المباريات في هذا المستوى من البطولات ومرور الوقت لاكتمال التعافي، سأبدأ حينها في الإسراع من تحركاتي".



وتابع "الظروف هنا صعبة بسبب الرطوبة العالية التي تزيد من قوة المنافسة. لا أشعر بأي ألم في الفخذ على الإطلاق وهذا شيء إيجابي".



وسينافس موراي في بطولتي بكين وشنغهاي، لكن اللاعب قال إن مستواه في مايوركا أظهر أنه لا يزال بحاجة للمزيد من الوقت للعودة لتقديم أفضل ما لديه.

