الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

نابولي يسحق ليتشي.. وروما يخطف فوزًا قاتلًا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طباعة
أحرز فرناندو يورينتي هدفين ليقود نابولي للتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي بالفوز 4-1 على ليتشي اليوم الأحد، بينما سجل إيدن دجيكو هدفا في اللحظات الأخيرة ليهدي روما الانتصار 2-1 على بولونيا.

وسجل الإسباني يورينتي الهدف الأول في مشاركته الأولى بالتشكيلة الأساسية للمدرب كارلو أنشيلوتي قبل أن يضيف لورينزو إنسيني الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

وأصبحت النتيجة 3-صفر بعد هدف من فابيان رويز قبل أن يقلص ماركو مانكوسو الفارق لفريق ليتشي من ركلة جزاء لكن يورينتي حسم الانتصار بهدف آخر.

وفي بولونيا خطف ألكسندر كولاروف مدافع روما كل الأضواء في غضون 5 دقائق بالشوط الثاني حيث سجل هدفا رائعا من ركلة حرة قبل أن يتسبب في ركلة جزاء ليسجل نيكولا سانسوني هدف التعادل.

وتلقى جيانلوكا مانشيني لاعب روما بطاقة صفراء ثانية قبل 5 دقائق من النهاية لكن زميله دجيكو خطف هدف الانتصار بضربة رأس في الثواني الأخيرة ليصبح روما رابعا.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد تسع نقاط وبفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس وثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر بينما يتأخر روما بنقطة واحدة ويأتي بولونيا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

شاهد من أهلها.. فيصل القاسم يفضح قناة الجزيرة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

صلاح يصنع هدفا صاروخيا لأرنولد أمام تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

منذ يومين

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

هنا الزاهد «قد تحتاج لجراحة»

أيام زمان

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

الصحة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

الرئيس نيوز

طلب إحاطة: تأخير قراءة عدادات الكهرباء لإدخال المواطنين في "شرائح أعلى"

وزير الكهرباء يلتقي رئيس شركة صينية لبحث سبل التعاون بين البلدين

التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي توفيق أوضاعها خلال أغسطس (إنفوجراف)

خبراء: دول إقليمية تدفع إثيوبيا للتشدد في ملف "سد النهضة"

منوعات

"كونكت 2" ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

باحثون في كندا يبتكرون نوعا من أحجار البناء صديقة البيئة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

شعار "باتمان" يضيء في عدد من مدن العالم

كشكول

التعليم: تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن الأنشطة القومية

جامعة النهضة: نشق طريقنا نحو التميز المنشود بخطوات ثابتة

بسبب عجز المعلمين.. أهالى قرية الشوبك بالصف يستغيثون بـ«محافظ الجيزة»

محافظ الجيزة يصرف شهر مكافأة لمسئولى التعليم بالعجوزة لتميزهم

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون مع الصين

في أول أيام العام الدراسي الجديد.. محافظ الجيزة يتفقد أحوال المدارس

“أطباء المنيا” تكرم العربية لطب وجراحة الجنين

فوائد “حمض الفوليك” لصحة الجنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

حملات ثقافية متنوعة بالمحافظات لرفع الوعي ونشر المعرفة

الثلاثاء.. مهرجان سماع يبعث رسالة سلام للعالم من ملتقى الأديان

عرض فيلم "غربا" في المركز الثقافي الألماني غدًا

٢٨ سبتمبر.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك