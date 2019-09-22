كولينز تطيح بفينوس من ووهان المفتوحة

فازت الأمريكية دانييلي كولينز على فينوس وليامز، المصنفة الأولى عالميا سابقا، في الدور الأول ببطولة ووهان المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، فيما تأهلت أرينا سابالينكا حاملة اللقب بسهولة إلى الدور الثاني.



وسددت كولينز، التي انتصرت في المواجهة الوحيدة السابقة ضد مواطنتها الأمريكية في ميامي، العام الماضي، 32 ضربة ناجحة لتفوز 7-5 و7-6 على فينوس، الحاصلة على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.



وقالت كولينز "حاولت التعامل مع كل نقطة على حدة وعدم التفكير كثيرا في المستقبل، والبقاء في الحاضر وتقديم أفضل ما لدي".



وتخوض اللاعبة البالغ عمرها 25 عاما، مواجهة في الدور الثاني ضد سابالينكا، التي أظهرت قوتها وإتقانها في الانتصار على مواطنتها ألياكسندرا ساسنوفيتش القادمة من روسيا البيضاء، بنتيجة 6-1 و6-2.



وقالت سابالينكا، التي أحرزت لقب الفردي في شينتشين، في وقت مبكر من العام الحالي، ولقب الزوجي في أمريكا المفتوحة مع إليسه ميرتنز، إنها تحصد ثمار اللعب بحرية أكبر.



وأضافت اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما "تعلمت الكثير هذا العام، أحد أهم الأشياء هو اللعب بحرية وعدم الخوف على أرض الملعب.. بدأت أحافظ على مستواي وأنسى أي شيء آخر، مع التركيز على كل نقطة وتسديد الضربات دون خوف".



كما تأهلت سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة السابقة إلى الدور الثاني، بتغلبها على تشانغ شواي بنتيجة 7-5 و6-4، فيما سحقت الفرنسية كارولين جارسيا منافستها داريا كاساتكينا، بنتيجة 6-2 و6-2.



وصعدت ديانا ياسترمسكا إلى الدور ذاته، بفوزها على أيلا توملاينوفيتش بنتيجة 7-6 و6-2 في إعادة لنهائي بطولة هين هوا، في فبراير شباط الماضي، بينما تغلبت إيليا ريباكينا على تشو لين، البطلة المحلية، بنتيجة 7-5 و2-6 و6-0.



وتشارك في البطولة أيضا كل من، الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة الأولى، وبترا كفيتوفا وكارولين فوزنياكي وأنجليك كيربر.

