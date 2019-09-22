كهربا يطمئن على مؤمن زكريا وجنش في ألمانيا

حرص محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على زيارة مؤمن زكريا نجم الأهلي خلال رحلته العلاجية في ألمانيا.



ويتواجد مؤمن زكريا في رحلة علاجية بألمانيا، برفقة أحمد يحيى وكيل أعماله، بعد تكفل إدارة الأهلي بالمستحقات اللازمة لعلاجه.



وصاحب كهربا في زيارته لزكريا، محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك الذي يتواجد في ألمانيا، في رحلة علاجية أيضًا بعد إصابته في وتر أكيلس.



ونشر كهربا صورة له مع ثنائي الأهلي والزمالك عبر حسابه على "تويتر" وعلق بالقول: "من زيارتي اليوم لإخوتي مؤمن وجنش ربنا يشفيهم إن شاء الله".

