اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم "البدرى" للإعلام

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لوسائل الإعلام يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي موسع.



واستقر البدري على جهازه المعاون وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل بحسب مصادر باتحاد الكرة.



وكان البدري قد عقد اجتماعًا، اليوم الأحد، في اتحاد الكرة برفقة الجهاز المعاون المنتظر ويضم محمد بركات مديرًا للمنتخب، وفي منصب المدرب العام كل من طارق مصطفى وأحمد أيوب، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

