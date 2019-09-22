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اقتصاد

"التمثيل التجاري" يوفر فرص تصديرية بـ60 مليون دولار في أغسطس

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:10 م
جهاز التمثيل التجاري
جهاز التمثيل التجاري
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أكد جهاز التمثيل التجاري، أن مكاتبه بالخارج، استطاعت توفير نحو 60 فرصة تصديرية بقيمة تقدر بنحو 60 مليون دولار، فضلا عن جذب مشروعات استثمارية بقيمة 300 مليون دولار، والمشاركة في تنظيم 31 بعثة تجارية خلال شهر أغسطس الماضي.
وأوضح الجهاز - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار ترويج المكاتب الخارجية للجهاز للصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمثيل مصر في المحافل والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وجهوده لفض المنازعات التجارية والتفاوض مع الشركاء التجاريين للسماح بدخول بنود جديدة من الصادرات المصرية إلى أسواقها، خاصة من الحاصلات الزراعية، وذلك لما تتمتع مصر به من مميزات تنافسية في هذا القطاع الحيوي.
ولفت الجهاز إلى الجهود المبذولة في هذا الشأن، منها قيامه بتنسيق مشاركة الشركات المصرية، في 9 معارض دولية متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والأثاث، والحاصلات الزراعية، كما تم تنظيم 31 بعثة تجارية للشركات المصرية لعقد مقابلات ولقاءات عمل مع مثيلتها من شركات أجنبية مستوردة في الدول الخارجية بواقع 215 لقاء عمل (7 لقاءات عمل لكل شركة في المتوسط)، وإعداد 74 دراسة سوق وتقرير اقتصادي نوعي، وتم التدخل لتسوية 22 نزاعا تجاريا لصالح الشركات المصرية.
ونوه بأن اتصالات المكاتب التجارية خلال شهر أغسطس الماضي، أسفرت عن توفير عددا من الفرص الاستثمارية، والترتيب لعدد من الفعاليات والزيارات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وإجراء عدد من الاتصالات مع الشركات الأجنبية لحثّها على إقامة مشروعات مُشتركة، وأهمها اجتماعات مكتب الرباط مع مجموعة من المستثمرين المصريين والمغاربة لمناقشة تطورات المشروعات المُشتركة التي يجري إنشائها بين الطرفين في مجال الصناعات الغذائية، وذلك في إطار اتفاقية أغادير التي تشجع الدول أعضائها على التكامل الصناعي من خلال آليات تراكم منشأ مبسطة، وتهدف المشروعات إلى زيادة صادرات الدول العربية أعضاء الاتفاقية إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشار الجهاز إلى أن المكتب التجاري في بريتوريا بجنوب إفريقيا، بحث رغبة شركة "Huhtamaki" في إقامة مصنع ثالث لها في مصر لإنتاج مُستلزمات التعبئة والتغليف باستثمارات بلغت قيمتها التقديرية نحو 28 مليون دولار، كما قام مكتب أديس أبابا بأثيوبيا، ببحث جدوى إقامة مشروع استثماري لإنتاج "البولي إيثيلين" عالي التركيز في إثيوبيا، وبحث جدوى إقامة مشروع استثماري لتطوير صناعة الفضة بالسوق الأثيوبية.
فيما بدأ مكتب روما، الاتصالات لتنظيم ندوة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإيطالي حول الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر، والمُقترح عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة الإيطالية يوم 22 أكتوبر المقبل، فضلا عن ترتيب مكتب دبي لزيارة مجموعة استشارية إماراتية كبرى لمصر لبحث استثمار 250 مليون دولار في مجال تجارة التجزئة والجملة.
وقال الجهاز، إنه في إطار الدور المنوط به لتمثيل مصر في المحافل والمنظمات الاقتصادية الدولة والإقليمية، وفي ظل رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، قامت مكاتب التمثيل التجاري خلال شهر أغسطس الماضي، بترتيب المشاركة المصرية وتمثيلها في عدد من الاجتماعات منها زيارة الوفد المصري المُشارك في اجتماعات مجموعة العمل الفنية لقواعد المنشأ لتجمع التكتلات الاقتصادية الثلاث الذي عقده الاتحاد الإفريقي في زنزيبار، وكذلك المشاركة المصرية بالاجتماع الخامس لنقاط الاتصال الوطنية المعنية برصد ومتابعة القيود غير الجمركية في إطار تجمع التكتلات الثلاث الذي عقد في نيروبي، والمشاركة المصرية في ورشة العمل الخاصة بتقييم المرصد التجاري الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا.
كما شاركت مصر برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باجتماعات الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي "IOFS" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمدينة جدة.
وقامت مكاتب التمثيل التجاري بترتيب عدد من الزيارات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، وعلى رأسها زيارة وزير التجارة والصناعة، ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية للمشاركة بفعاليات القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التي عقدت في مدينة يوكوهاما، خلال الفترة 28 - 30 أغسطس الماضي، وزيارة وفد الحجر الزراعي المصري إلى اليابان لحضور فعاليات اجتماع اللجنة الفنية على مستوى الخبراء بين البلدين للتباحث حول إمكانية رفع الحظر عن صادرات الموالح المصرية إلى السوق اليابانية.

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