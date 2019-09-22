فيرمينو يسجل ثاني أهداف ليفربول ضد تشيلسي

أحرز فيرمينو لاعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، الهدف الثانى فى شباك مضيفه تشيلسي بالدقيقة 30 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الانجليزي لتصبح النتيجة 2 - 0 لصالح ليفربول.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد ليفربول كالتالي، كيبا، أزبيليكويتا، كريستينسن، توموري، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام.



في حين جاء تشكيل ليفربول ضد تشيلسي كالتالي، أدريان، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، صلاح، فيرمينو.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 15 نقطة، حصدها من 5 انتصارات متتالية، متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذى حقق فوزًا تاريخيًا على واتفورد بنتيجة 8 – 0 فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الاتحاد".



وتعد هذه المواجهة الثانية التى تجمع بين ليفربول وتشيلسي خلال شهرين، بعدما سبق والتقيا يوم 14 أغسطس الماضي فى بطولة كأس السوبر الأوروبى، والتى انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح.



ويسعى تشيلسي لتحقيق فوزه الأول على ملعب "ستامفورد بريدج" فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما سقط فى فخ التعادل أمام ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد، بجانب الخروج من أحزانه الأوروبية عقب الهزيمة التى تعرض لها على ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا الإسبانى بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال.