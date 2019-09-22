حاتم ستين: الخيول المصرية الأصيلة وسيلة للترويج للسياحة

قال الدكتور حاتم ستين، مقدم برنامج "ستين شو" على فضائية المحور، إن مصر تشتهر بأهم وأغلى أنواع الخيول العريية الأصيلة، وكذلك أخذت مصر مكانًا مرموقًا على خريطة الخيول العربية الاصيلة في العالم.



وأوضح "ستين"، أن محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة تضم أكثر من 500 خيل عربي من اشهر وأمهر الخيول العربية، ومن سلالات نادرة.



وأشار إلى أنه يهدف من برنامج ستين شو الى الترويج للسياحة المصرية خصوصا وان مصر بها أماكن خلابة تصلح لاقامة السباقات العالمية التي يمكن ان تدر ملايين الدولارات من الخيول.



وأكد أن العديد من دول العالم اتخذت من سباقات الخيل وسيلة لجذب السياح، من شتى البلدان، منوها بأن الخيول العربية الأصيلة ذائعة الصيت في أغلب دول العالم.



ولفت إلى أن برنامجه يتناول التعريف بالخيول العربية الأصيلة وطرق علاجها من الأمراض المختلفة مع تقديم معلومات عامة وتاريخية عن الخيل العربي الأصيل، وأصل تسميتها ولماذا سميت الخيول العربية الأصيلة بهذا الاسم.



وأشار إلى أن "ستين شو" يتناول على مدار حلقاته الأسبوعية، جولات ميدانية في مناطق تجمعات الخيول للتعرف على السلالات النادرة وللتعريف بها وأيضا عرض أبرز وأهم المواقف المرتبطة بالخيول العربية الأصيلة.



"ستين شو"، البرنامج الأول من نوعه الذي يهتم بالخيول، وتم تصميمه تحديدا للتعامل مع الخيول.