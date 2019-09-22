الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حاتم ستين: الخيول المصرية الأصيلة وسيلة للترويج للسياحة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:09 م
جريدة الدستور
طباعة
قال الدكتور حاتم ستين، مقدم برنامج "ستين شو" على فضائية المحور، إن مصر تشتهر بأهم وأغلى أنواع الخيول العريية الأصيلة، وكذلك أخذت مصر مكانًا مرموقًا على خريطة الخيول العربية الاصيلة في العالم.

وأوضح "ستين"، أن محطة الزهراء التابعة لوزارة الزراعة تضم أكثر من 500 خيل عربي من اشهر وأمهر الخيول العربية، ومن سلالات نادرة.

وأشار إلى أنه يهدف من برنامج ستين شو الى الترويج للسياحة المصرية خصوصا وان مصر بها أماكن خلابة تصلح لاقامة السباقات العالمية التي يمكن ان تدر ملايين الدولارات من الخيول.

وأكد أن العديد من دول العالم اتخذت من سباقات الخيل وسيلة لجذب السياح، من شتى البلدان، منوها بأن الخيول العربية الأصيلة ذائعة الصيت في أغلب دول العالم.

ولفت إلى أن برنامجه يتناول التعريف بالخيول العربية الأصيلة وطرق علاجها من الأمراض المختلفة مع تقديم معلومات عامة وتاريخية عن الخيل العربي الأصيل، وأصل تسميتها ولماذا سميت الخيول العربية الأصيلة بهذا الاسم.

وأشار إلى أن "ستين شو" يتناول على مدار حلقاته الأسبوعية، جولات ميدانية في مناطق تجمعات الخيول للتعرف على السلالات النادرة وللتعريف بها وأيضا عرض أبرز وأهم المواقف المرتبطة بالخيول العربية الأصيلة.

"ستين شو"، البرنامج الأول من نوعه الذي يهتم بالخيول، وتم تصميمه تحديدا للتعامل مع الخيول.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

منذ ساعة و 16 دقيقة

الميليشيات الإلكترونية.. كيف أغرق المفبركون هاشتاج ميدان التحرير؟

منذ يومين

"مظاهرات فشنك".. الإخوان تفبرك احتفالات الشعب بفوز المنتخب على زيمبابوي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. منة فضالي تشعل "انستجرام" من مارينا

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

هنا الزاهد «قد تحتاج لجراحة»

أيام زمان

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

الصحة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

نجاح عملية زرع لسان لمريضة بالسرطان من جلد ذراعها

الرئيس نيوز

طلب إحاطة: تأخير قراءة عدادات الكهرباء لإدخال المواطنين في "شرائح أعلى"

وزير الكهرباء يلتقي رئيس شركة صينية لبحث سبل التعاون بين البلدين

التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي توفيق أوضاعها خلال أغسطس (إنفوجراف)

خبراء: دول إقليمية تدفع إثيوبيا للتشدد في ملف "سد النهضة"

منوعات

"كونكت 2" ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

باحثون في كندا يبتكرون نوعا من أحجار البناء صديقة البيئة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

شعار "باتمان" يضيء في عدد من مدن العالم

كشكول

الثلاثاء.. "كبار العلماء" تنظم ملتقى إقرأ وربك الأكرم

التعليم: تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن الأنشطة القومية

جامعة النهضة: نشق طريقنا نحو التميز المنشود بخطوات ثابتة

بسبب عجز المعلمين.. أهالى قرية الشوبك بالصف يستغيثون بـ«محافظ الجيزة»

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون مع الصين

في أول أيام العام الدراسي الجديد.. محافظ الجيزة يتفقد أحوال المدارس

“أطباء المنيا” تكرم العربية لطب وجراحة الجنين

فوائد “حمض الفوليك” لصحة الجنين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرئيس فى الأمم المتحدة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
دعوة إلى ديكتاتورية الفن !
ماجد حبته
جماعة «الإخوان المنحرفين» جنسيًا
صفاء النجار
الوحش يبتلع الجميلة
المزيد

الثقافة

حملات ثقافية متنوعة بالمحافظات لرفع الوعي ونشر المعرفة

الثلاثاء.. مهرجان سماع يبعث رسالة سلام للعالم من ملتقى الأديان

عرض فيلم "غربا" في المركز الثقافي الألماني غدًا

٢٨ سبتمبر.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك